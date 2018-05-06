19:05 06.05.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертв взрыва в Афганистана возросло до 13

Количество погибших в результате взрыва, который прогремел в воскресенье, 6 мая, в мечети провинции Хост на востоке Афганистана, возросло до 13 человек.

Количество жертв взрыва в Афганистана возросло до 13

Еще 29 человек получили травмы. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местной полиции, число погибших в ближайшее время может увеличиться.

На данный момент известно, что в мечеть была заложена взрывчатка, которая сработала, когда после обеденной молитвы люди в мечети. При этом в полиции отвергли версию, что в мечети мог подорваться террорист-смертник.

Помещение этой мечети также использовалось в качестве центра регистрации избирателей на парламентских выборах в октябре. Пока ни одна из террористических организаций, действующих на территории Афганистана, не взяла на себя ответственности за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Афганистане сегодня прогремел взрыв. В результате инцидента по меньшей мере десять человек погибли, еще 34 были ранены во время взрыва в мечети в провинции Хост.


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