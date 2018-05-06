00:00 06.05.2018 | Происшествия | Новости
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Канаду накрыло мощное торнадо

 В канадском Онтарио из-за мощного торнадо электричества лишились более 200 тыс граждан. Об этом передает CTV.

Канаду накрыло мощное торнадо

По стране прокатилась непогода - сильные дожди с грозами, мощные ветрянные порыви стали причиной смерти двух канадцев. Один человек погиб и еще один пострадал в результате падения дерева в городе Миссиссог во время обрезки крон.

Второй стал жертвой удара током в городе Гамильтон при попытке убрать с проезжей части упавший провод линии электропередач. Также спасателям пришлось спасать от деревьев школьный автобус, в котором находилось 27 детей. Чуть позже спасатели зафиксировали еще один смертельный случай в Торонто, где мужчина стал жертвой шаровой молнии.

Премьер-министр Канады объявил режим чрезвычайного положения и самолично отправился помогать канадцам восстанавливать свои дома после смерча.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш песчаная буря унесла с собой жизни 77 человек.


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