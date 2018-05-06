04:00 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Индус утонул в украинской реке Прут - ФОТО

На отдыхе в Черновцах во время купания в реке Прут утонул индус, который получал в Украине медицинскую специальность. Об этом передает управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Индус утонул в украинской реке Прут - ФОТО

По предварительной информации, 23-летний парень решил спрыгнуть с самодельного трамплина в необустроенном для этого месте реки. Спустя минуту индус не вынырнул из воды, его товарищи принялись искать утопленника, однако его тела достать на смогли. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители.

В тот же день спасатели обследовали место происшествия и территорию рядом, но найти тело парня не смогли. Только к вечеру, 5 мая тело потерпевшего было поднято на сушу, его доставали аквалангисты на глубине 70 метров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Водяное Кировоградской области местные рыбаки обнаружили тело мертвого подростка


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