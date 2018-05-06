15:36 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики пророссийских бандформирований обстреляли Зайцево

На востоке Украины боевики ДНР-ЛНР подвергли артиллерийскому огню населенный пункт Зайцево в Донецкой области. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

Боевики пророссийских бандформирований обстреляли Зайцево

В официальном уведомлении военных говорится, что сегодня, 6 мая, около 11:00 российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области. 

В результате обстрела было разрушено две жилых постройки, жителя одной из них госпитализировали. Еще одно здание загорелось, на месте происшествия работают спасатели, пожарные и скорая медицинская помощь. Все провакационные действия пророссийских наемников были тщательно задокументированы мониторинговой миссией ОБСЕ, которая проводит гуманитарные работы в этом районе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.


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