Боевики пророссийских бандформирований обстреляли Зайцево

В официальном уведомлении военных говорится, что сегодня, 6 мая, около 11:00 российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

В результате обстрела было разрушено две жилых постройки, жителя одной из них госпитализировали. Еще одно здание загорелось, на месте происшествия работают спасатели, пожарные и скорая медицинская помощь. Все провакационные действия пророссийских наемников были тщательно задокументированы мониторинговой миссией ОБСЕ, которая проводит гуманитарные работы в этом районе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.