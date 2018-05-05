В Ужгороде водитель на иномарке сбил ребенка

Инцидент произошел на улице Капушанской наехал сегодня утром. По предварительной информации, лихач проигнорировал сигнал светофора и на скорости въехал в 8-летнего ребенка. Затем мужчина просто скрылся с места происшествия.

В результате ДТП ребенок получил травмы левой ноги. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас он уже находится дома под присмотром родителей. Правоохранители объявили по городу "план-перехват". Полиция готова предоставить денежное вознаграждение свидетелям, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении водителя.

Возможных очевидцев ДТП просят сообщать любую информацию и месте положение виновника аварии на линию "102".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кривом Роге случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого транспортное средство патрульной полиции совершило наезд на пешехода.