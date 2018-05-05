19:40 05.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Харькова горел детский сад - ФОТО

В городе Харькове произошел пожар в здании детского сада. Об этом передает пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В центре Харькова горел детский сад - ФОТО

По предварительной информации, инцидент произошел по адресу улица Светлая, 25. По прибытии на место возгорания было обнаружено распространение пламени на крыше двухэтажного здания. Огонь хватил кровлю и чердачное помещение данной постройки на площади около 1000 кв.м. На момент возгорания в здании никого не было, вместо ДУЗ там находится частное предприятие.

С последствиями стихии пожарные боролись три часа, причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соседней Черниговской области произошел масштабный лесной пожар.


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