В центре Харькова горел детский сад - ФОТО

По предварительной информации, инцидент произошел по адресу улица Светлая, 25. По прибытии на место возгорания было обнаружено распространение пламени на крыше двухэтажного здания. Огонь хватил кровлю и чердачное помещение данной постройки на площади около 1000 кв.м. На момент возгорания в здании никого не было, вместо ДУЗ там находится частное предприятие.

С последствиями стихии пожарные боролись три часа, причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соседней Черниговской области произошел масштабный лесной пожар.