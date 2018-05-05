16:48 05.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Подольском районе загорелась свалка - ФОТО

Столичные пожарные потушили пожар на свалке на Виноградаре в Подольском районе Киева. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС столицы.

В Подольском районе загорелась свалка - ФОТО

Инцидент произошел на улице Маршала Гречко, 24. Пламя возникло утром около 5 утра и стало распространяться по территории агрокомбината, достигнув мусорной свалки на территории предприятия. 

По предварительной информации, в 8:06 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 10:58 - полность ликвидирован. Огонь тушили 10 пожарных с двумя единицами специальной техники. Причина возгорания покамест не установлена. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Полтавской области не прекращаются пожары на одной из мусорных свалок.


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