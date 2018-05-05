В Подольском районе сегодня ночью разорвалась граната - ФОТО

Инцидент произошел на улице Кирилловской. По словам одного из очевидцев, у подьезда своего дома он обнаружил сидящего на лавочке человека, который что-то держал в руках. Затем раздался громкий хлопок и его отбросило на пару метров.
Он вызвал на место происшествия медиков и правоохранителей. Позже у дома обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениям, его личность покамест не установлена.
Труп погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Другие детали и обстоятельства инцидента покамест неизвестны.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области неизвестные закинули в витрину автосалона боевую гранату.