08:00 05.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черниговской области произошел несчастный случай на полигоне

На одном из полигонов Черниговской области во время военных учений погиб военнослужащий-контрактник. Об этом передает 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook. 

В Черниговской области произошел несчастный случай на полигоне

По предварительной информации, солдат нарушил правила соблюдения безопасности и поведения с боевыми снарядами во время проведения боевых учений. В результате у военнослужащего в руках детонировал боевой патрон. По прибытии на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины.

"Командование бригады и оперативного командования "Север" выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в официальном уведомлении.

Похожий случай произошел в Черкассах. Во время распития спиртных напитков хозяин дома, который приехал из зоны проведения АТО, достал гранату, чтобы похвастаться ею перед своими товарищами и вынул из нее кольцо. Не зная, что делать с гранатой, мужчина бросил ее, от чего в доме произошел взрыв.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на полигоне в Кривом Роге прогремел взрыв, пострадали трое нацгвардейцев.


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