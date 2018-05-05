В Азербайджане задержали молодчика, который побил Найема - ФОТО

Об этом передает пресс-служба МВД.

По предварительной информации, мужчина был задержан по просьбе украинского следствия, которое занимается расследованием дела об избиении Найема. Как выяснилось, 29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск еще 2 мая. Однако, ему удалось скрыться из Киева, купив билет в Баку.

В результате его личность просто не успела попасть в базу правоохранителей и ему дали пропуск на пересечение границы.

Напомним, что на этой неделе Мустафа Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, БМВ, водитель которой также нанес удары по голове нардепа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее столичные копы задержали подозреваемых в нападении на Найема.