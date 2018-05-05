На Житомирщине задержали группу янтарных старалей - ФОТО

Первая группа старателей была задержана в Овручском районе возле села Островы. Коммерсанты использовали автомобиль "УАЗ", мотопомпу, 12 пожарных рукавов различного диаметра и около трех десятков специальных саков для кустарной добычи "золотого" камня. При задержании 30-летний бригадир пытался оказать полисменам сопротивление.

Еще двоих добытчиков задержали в Олевском районе неподалеку с. Шебедиха, где молодчики наладили размывание почвы для получения солнечного камня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Житомирской области более трех тонн необработанного янтаря.