09:00 05.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине задержали группу янтарных старалей - ФОТО

В течение двух дней житомирские правоохранители провели рейд по областной лесополосе, задержав несколько групп добытчиков янтаря. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

На Житомирщине задержали группу янтарных старалей - ФОТО

Первая группа старателей была задержана в Овручском районе возле села Островы. Коммерсанты использовали автомобиль "УАЗ", мотопомпу, 12 пожарных рукавов различного диаметра и около трех десятков специальных саков для кустарной добычи "золотого" камня. При задержании 30-летний бригадир пытался оказать полисменам сопротивление.

Еще двоих добытчиков задержали в Олевском районе неподалеку с. Шебедиха, где молодчики наладили размывание почвы для получения солнечного камня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Житомирской области более трех тонн необработанного янтаря


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