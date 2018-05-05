09:51 05.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины боевики опять обстреляли позиции украинских военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.

На востоке Украины боевики опять обстреляли позиции украинских военных

На Донецком направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов открывал огонь в направлении населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка. Из артиллерийского огня досталось по Зайцевому, снаряды 122-мм орудий оккупантов нанесли повреждения жилым зданиям.

На Луганском направлении около Станицы Луганской была замечена группа снайперов, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов противник потерял 3 наемников, еще трое были госпитализированы. ВСУ не понесли никаких потерь в живой силе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за четыре года украино-российской войны на востоке страны погибло 355 мирных жителей. 


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