14:36 05.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины бойцы схватили в плен боевика ДНР-ЛНР - ФОТО

Украинские военные на Донбассе взяли в плен пророссийского наемника провозглашенных псевдореспублик ДНР-ЛНР. Об этом передает пресс-служба командования ООС.

На востоке Украины бойцы схватили в плен боевика ДНР-ЛНР - ФОТО

Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил был взят в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск. Боевик не пытался оказать сопротивление украинским бойцам.

Мужчину передали в руки Службе безопасности Украины, возбуждено уголовное производство.

"Военнослужащих, участвовавших в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет", - говорится на официальной странице ООС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на территории проведения операции Объединенных сил на востоке Украины начнут курсировать специальные мобильные группы полисменов. 


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