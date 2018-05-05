На востоке Украины бойцы схватили в плен боевика ДНР-ЛНР - ФОТО

Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил был взят в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск. Боевик не пытался оказать сопротивление украинским бойцам.

Мужчину передали в руки Службе безопасности Украины, возбуждено уголовное производство.

"Военнослужащих, участвовавших в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет", - говорится на официальной странице ООС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на территории проведения операции Объединенных сил на востоке Украины начнут курсировать специальные мобильные группы полисменов.