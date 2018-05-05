Гавайи накрыло разрушительное землетрясение

Сообщается, что стихия ударила по островам с магнитудой в 6,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5,4 километра. Стихия накрыла 51-ый штат США со стороны Тихого океана. Также геологи предупредили о приближающемся цунами со стороны юго-восточной Азии.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Власти штата объявили о введении комендантского часа, движение наземного транспорта частично ограничено, аэропорт в Гонолулу отменил более 100 рейсов. Сообщается о 2 пострадавших, у них диагностировали небольшие травмы и ушибы.

Последний раз с такой силой острова трясло в 1975 году, когда был зафиксирован природный катаклизм магнитудой 7,1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Филиппинах произошло землетрясение.