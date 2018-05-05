10:19 05.05.2018 | Происшествия | Новости
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Гавайи накрыло разрушительное землетрясение

На Гавайях геологи зафиксировали мощнейшее за последние пол века землетрясение. Об этом передает Национальная геологическая служба США.

Гавайи накрыло разрушительное землетрясение

Сообщается, что стихия ударила по островам с магнитудой в 6,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5,4 километра. Стихия накрыла 51-ый штат США со стороны Тихого океана. Также геологи предупредили о приближающемся цунами со стороны юго-восточной Азии.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Власти штата объявили о введении комендантского часа, движение наземного транспорта частично ограничено, аэропорт в Гонолулу отменил более 100 рейсов. Сообщается о 2 пострадавших, у них диагностировали небольшие травмы и ушибы.

Последний раз с такой силой острова трясло в 1975 году, когда был зафиксирован природный катаклизм магнитудой 7,1. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Филиппинах произошло землетрясение


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