08:17 04.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Тунисе столкнулись поезда, более 70 человек пострадали

Неподалеку пригорода Туниса произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали, по меньшей мере, 60 человек.

В Тунисе столкнулись поезда, более 70 человек пострадали

Об этом информирует пресс-служба МВД страны.

Как известно, в результате аварии поездов погиб один из машинистов, а 60 человек с различными травмами обратились за помощью к медикам.

В свою очередь, губернатор провинции Бен-Арус, где произошла авария, заявил, что по крайней мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, министр здравоохранения Туниса Эмад Аль-Хамами сообщил следующую информацию, что при столкновении поездов пострадали 75 человек, пятерым из которых будут сделаны операции.

Предполагается, что поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей. Все причины инцидента, устанавливает местная полиция.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", во Львовской области в селе Задворье Бугского района товарный поезд сошел с рельсов и перевернулся. По предварительным подсчетам, в составе было около десяти вагонов.


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