В Тернопольской области пьяный водитель устроил ралли

Об этом сообщает ГУНП в Тернопольской области.

Правоохранители Збаражского отделения полиции составили параллельно три административных протокола на жителя села Высшие Лубянки. Молодой человек взялся за руль в нетрезвом состоянии, не имея на это соответствующих документов, включил пристроенный на крыше транспортного средства проблесковый маячок красного цвета.

Заместитель руководителя Збаражского отделения полиции Владимир Гарасимив сообщил, что в поступило сообщение по телефону о том, что по улицам села Высшие Лубянки красным автомобилем ВАЗ 2107 управлял нетрезвый водитель.

Все требования полицейских об остановке водитель игнорировал и прибавил скорость. Остановить нарушителя удалось уже в Збараже, применив для перекрытия трассы еще одну служебную машину.

В салоне находился и пьяный владелец транспортного средства. Мужчина позволил горе-водителю вести легковушку, поскольку был уверен в его трезвости. Хотя экспертиза показала, что в крови водителя было 0,7 промилле алкоголя.

Преступник не имел права управлять транспортным средством, поскольку в феврале 2018 года суд лишил его такой возможности из-за наезда на пешехода в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", утром в Кривом Роге случилось дорожно транспортное происшествие, в ходе которого транспортное средство патрульной полиции совершило наезд на пешехода.