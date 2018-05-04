В Москве загорелся автобусный парк

Тут в Щербинке загорелся автобусный парк. В результате инцидента огонь охватил 12 автобусов.

Как сообщает пресс-служба московского отделение Министерства чрезвычайных ситуаций, слышны взрывах и хлопках, которые были слышны за столбом дыма и огня.

Пожарные выехали по вызову около трех часов ночь по адресу улица Типорграфская. Уже на месте установлено, что огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

По последним к утру пожар был ликвидирован. О причинах произошедшего пока не сообщается, информация о пострадавших также не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Луизиана произошел пожар на химическом заводе. Местные власти вынуждены эвакуировать население районов в радиусе восьми километров от предприятия. Как сообщает в пятницу утром, 4 мая, аффилированный с CBS телеканал KLFY-TV, пожар вспыхнул накануне вечером в четверг.