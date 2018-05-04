07:59 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

В Кривом Роге в четверг, 3 мая, автомобиль патрульной полиции сбил пешехода.

В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате аварии он получил легкие травмы.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога, дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов утра на улице Балхашской.

По данному факту ведется служебная проверка. Рассмотрением дела занимается следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в турецком городе Кемер в четверг, 3 мая, микроавтобус с туристами столкнулся с автомобилем. В результате аварии погибли четверо туристов. Еще пять человек попали в больницу.

Причины аварии пока не уточняются.


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