В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате аварии он получил легкие травмы.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога, дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов утра на улице Балхашской.

По данному факту ведется служебная проверка. Рассмотрением дела занимается следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в турецком городе Кемер в четверг, 3 мая, микроавтобус с туристами столкнулся с автомобилем. В результате аварии погибли четверо туристов. Еще пять человек попали в больницу.

Причины аварии пока не уточняются.