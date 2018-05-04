07:29 04.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии растет количество жертв песчаной бури - ФОТО

На северо-западе Индии, где уже не первый день бушует песчаная буря, растет количество жертв.

В Индии растет количество жертв песчаной бури - ФОТО

По состоянию на утро пятницы, 4 мая, стихия унесла жизни 125 человек. Как сообщает AFP, сильная буря сопровождается ударами молний.

Песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. В штатах объявлено чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов.

Из-за ненастья были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели. Кроме того, из-за ненастья были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.

На сегодняшний день буря затронула штаты Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что песчаная буря в Индии унеста 97 жизней. По предварительным данным 143 человека пострадали


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