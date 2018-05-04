В Днепре грузовик протаранил 13 машин, один человек погиб, есть пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии погиб один человек. Еще трое получили ранения. Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, инцидент произошел на улице Космической.

Около десяти часов утра на перекрестке улиц Космической и Кодацкий спуск, фура "DAF" двигалась вниз по Космической. Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза и он выехал на стоянку возле супермаркета.

Фура протаранила два легковых авто, врезалась в билборд, который в свою очередь упал на автостоянку. Всего разбито 13 автомобилей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге в четверг, 3 мая, автомобиль патрульной полиции сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате аварии он получил легкие травмы. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога, дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов утра на улице Балхашской.