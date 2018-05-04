20:32 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинские националисты задержали иностранца, который воевал в ДНР - ВИДЕО

Сегодня вечером украинские праворадикалы силой притащили боевика ДНР-ЛНР из Бразилии Рафаэля Лусварги в СБУ. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Украинские националисты задержали иностранца, который воевал в ДНР - ВИДЕО

Сообщается, что экс-боевик вышел на свободу по решению Апелляционного суда. Лусварги пытался спрятаться в мужском Голосеевском Свято-Покровском монастыре УПЦ Московского патриархата в Киеве. 

Напомним, что бразилец в свое время находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Он активно хвастался в сети, как он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области и корректировал артиллерийский огонь по позициям украинских военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на граничном пункте пропуска между Украиной и Польшей гражданин Германии пытался вовлечь украинских пограничников в коррупцию, предлагая деньги за пропуск его транспортного средства без очереди. 


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