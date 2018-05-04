19:52 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Трое школьников взорвали дерево в Мелитополе

В городе Мелитополь Запорожской области трое несовершеннолетних с применением самодельного взрывного средства взорвали дерево в парке. По итогам взрыва пострадавших нет.

Трое школьников взорвали дерево в Мелитополе

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

В Мелитопольский отдел полиции поступило вызов с заявлением о том, что в парке железнодорожников по улице Чайковского в Мелитополе прозвучал взрыв, в результате которого свалилось дерево. 

Работники группы реагирования Мелитопольского отдела полиции со способствованием местных жителей оперативно выяснили личности правонарушителей. Ими были ученики одной из местных учебных заведений - 2000, 2001 и 2000 годов рождения. 

Правоохранители выяснили, что трое малолетних во время перерыва вышли в парк. С целью эксперимента и развлечения парни положили в дупло дерева специально изготовленное до этого самодельное взрывное устройство в пакет и подожгли его. В итоге взрыва было разрушено дерево. 

Работники ювенальной превенции устроили профилактическую беседу с подростками. 

В сторону родителей несовершеннолетних зафиксированы административные протоколы по признакам статьи за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", главное управление Национальной полиции Запорожской области объявило о наборе кандидатов в патрульную полицию Мелитополя.


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