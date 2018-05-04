13:16 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом сучилась драка со стрельбой

Правоохранительные службы начали расследование по факту стрельбы и избиения журналистов в Обухове, который располгается в Киевской области.

Под Киевом сучилась драка со стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киевские области в сети Facebook.

В центре города Обухов во время осуществления съемки сюжета съемочной группой одного из украинских телеканалов на остановке общественного транспорта "Школа" произошла драка по неустановленным причинам.

Участник АТО, который принимал участие в съемке, решил унять толпу, используя наградное оружие. Он сделал выстрел вверх. На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции.

С целью обезоружить мужчину, полицейские вынуждены были применить оружие и осуществить предупредительный выстрел вверх из автомата. Нарушитель был задержан.

Во время инцидента двое работников СМИ получили телесные повреждения. От поездки в больницу они отказались.

Все участники случившегося установлены. Начато досудебное расследование в рамках уголовных производств по статьям за хулиганство и за угрозу или насилие в отношении журналиста Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве ночью на районе Виноградарь произошла массовая драка.


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