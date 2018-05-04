11:56 04.05.2018 | Происшествия | Новости
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На Гавайях началось извержение вулкана, эвакуируется 1,5 тысяч человек - ВИДЕО

Вулкан Килауэа на Большом острове на Гавайях в четверг утром, 4 мая, начал выбрасывать потоки лавы и пепел.

На Гавайях началось извержение вулкана, эвакуируется 1,5 тысяч человек - ВИДЕО

Местные власти эвакуируют около 1,5 тысяч человек из населенного пункта Леилани-Эстейтс, который оказался в зоне бедствия. Как сообщает агентство Associated Press, накануне в районе вулкана Геологическая служба Соединенных Штатов Америки зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неподалеку индонезийского острова Суматра случилось извержение вулкана Марапи. Вулкан высотой в 2885 метров выпустил вулканическую пыль до пяти километров вверх.


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