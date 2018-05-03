Взрывы в Балаклее прекратились, - ВСУ

После шести часов наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на семь часов взрывы не подтверждались. Об этом в четверг, 3 мая, заявил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник.

По его словам, сейчас продолжается комплексная локализация возгорания и пожар. На территории наблюдается задымление, очагов пожара не наблюдается, - пояснил он, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работают четыре пожарных расчета от Вооруженных Сил Украины и шесть - от ГосЧС.

Для ликвидации пожара привлечены также два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Осуществляется воздушная разведка, - заверили в ВСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области вновь звучат взрывы. В четверг днем, 3 мая, тут начался пожар. Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил, первые сообщения о возгорании поступили после часу дня.