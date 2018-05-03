Во Львовской области неизвестные устроили стрельбу

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В ночь на 3 мая на дороге между несколькими селами в Жолковском районе получили ранения двое местных жителей. В их сторону открыли стрельбу из огнестрельного оружия из транспортного средства. Далее злоумышленники скрылись с места инцидента.

Работники всех служб и подразделений правоохранителей Львовской области получили описание автомоб

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В ночь на 3 мая на дороге между несколькими селами в Жолковском районе получили ранения двое местных жителей. В их сторону открыли стрельбу из огнестрельного оружия из транспортного средства. Далее злоумышленники скрылись с места инцидента.

Работники всех служб и подразделений правоохранителей Львовской области получили описание автомобиля и поручение о его поисках. На протяжении часа в одном из сел Каменка-Бугского района полиция нашла "Ауди 80", в салоне которого пребывало трое мужчин, у которых было при себе огнестрельное оружие.

Заместитель начальника ГУНП во Львовской области Тарас Сабанюк заявил, что задержаны трое львовян в возрасте 30, 31 и 35 лет. Их переместили в Жолковское отделение полиции, им должны назначить меру пресечения.

Жертвами нападения являются жители Жолковского района в возрасте 20 и 25 лет. У одного из них - огнестрельное ранение правого плеча, у младшего мужчины - пуля в кисти левой руки.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за умышленное тяжкое телесное повреждение. Преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Изъятое оружие направили на экспертизу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на северо-западе Лондона из-за перестрелки скончался один человек и еще несколько получили многочисленные ранения.

иля и поручение о его поисках. На протяжении часа в одном из сел Каменка-Бугского района полиция нашла "Ауди 80", в салоне которого пребывало трое мужчин, у которых было при себе огнестрельное оружие.

Заместитель начальника ГУНП во Львовской области Тарас Сабанюк заявил, что задержанны трое львовян в возрасте 30, 31 и 35 лет. Их переместили в Жолковское отделение полиции, им должны назначить меру пресечения.

Жертвами нападения являются жители Жолковского района в возрасте 20 и 25 лет. У одного из них - огнестрельное ранение правого плеча, у младшего мучины - пуля в кисти левой руки.

По данному факту открыто уголовное производство по зстате за умышленное тяжкое телесное повреждение. Преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Изъятое оружие направили на экспертизу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на северо-западе Лондона из-за перестрелки скончался один чловек и еще несколько получили многочисленные ранения.