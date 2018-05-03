20:32 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции автобус столкнулся с автомобилем, погибли четверо туристов

В турецком городе Кемер в четверг, 3 мая, микроавтобус с туристами столкнулся с автомобилем.

В Турции автобус столкнулся с автомобилем, погибли четверо туристов

В результате аварии погибли четверо туристов. Еще пять человек попали в больницу.

Как сообщает агентство Dogan, столкновение произошло после двух часов дня по местному времени. На место отправили спасателей и бригады скорой помощи. Причины аварии пока не уточняются.

О личностях пострадавших также в полиции не сообщили.

Вместе с тем телеканал NTV сообщил, что все четверо погибших - туристы из Южной Кореи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на окраине города Черновцы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автокрана и автобуса с пассажирами. Тут стрела подъемного автокрана насквозь пробила транспортное средство через лобовое стекло. Сообщается, что никто из людей в автобусе не пострадал.


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