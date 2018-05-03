07:45 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США разбился военный самолет, погибли девять человек - ВИДЕО

В Соединенных Штатах Америки возле города Саванна в штате штат Джорджия, в среду вечером, 2 мая, разбился военно-транспортный самолет С-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико.

В США разбился военный самолет, погибли девять человек - ВИДЕО

На момент катастрофы на борту судна находилось девять человек. Все они погибли. Как сообщает передает WSAV-TV, самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. К счастью, на дороге в этот момент не было автомобилей.

Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне.

В свою очередь пресс-секретарь Нацгвардии Пуэрто-Рико сообщил, что упавший на шоссе военный грузовой самолет направлялся на авиабазу в Аризону. С-130 осуществлял тренировочные полеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поздно вечером 26 апреля возле города Хазелхерст на севере штата Висконсин при крушении медицинского вертолета погибли три члена экипажа. Вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, занимающейся воздушной и наземной медицинской эвакуацией.


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