В США разбился военный самолет, погибли девять человек - ВИДЕО

На момент катастрофы на борту судна находилось девять человек. Все они погибли. Как сообщает передает WSAV-TV, самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. К счастью, на дороге в этот момент не было автомобилей.

Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне.

В свою очередь пресс-секретарь Нацгвардии Пуэрто-Рико сообщил, что упавший на шоссе военный грузовой самолет направлялся на авиабазу в Аризону. С-130 осуществлял тренировочные полеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поздно вечером 26 апреля возле города Хазелхерст на севере штата Висконсин при крушении медицинского вертолета погибли три члена экипажа. Вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, занимающейся воздушной и наземной медицинской эвакуацией.