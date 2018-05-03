22:32 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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В словацких Татрах бушует лесной пожар, власти эвакуируют туристов - ФОТО

В словацких Татрах по состоянию на четверг, 3 мая, площадь лесного пожара выросла до 30 гектаров.

В словацких Татрах бушует лесной пожар, власти эвакуируют туристов - ФОТО

В настоящее время местные власти начали эвакуацию туристов из зоны возможной опасности. Как сообщает Аktuality.sk, эпицентр пожара расположен в районе пункта Кежмарске-Жлябы на высоте около 900 метров. Тушение пожара осложняется труднодоступной горной местности.

По данным Министерства обороны страны, вооруженные силы постоянно готовы к развертыванию в рамках внутреннего кризиса в пользу граждан Словацкой республики.

В борьбе с огнем задействованы более 50 спасателей, добровольные дружины, объекты и авиация. Пожар распространился через сухую ветреную погоду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возгорание лесной подстилки, с переброской огня на молодые хвойные насаждения, на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи поселка Гончаровское произошло сегодня около полудня.

По состоянию на вечер четверга площадь горения лесной подстилки увеличилась с 10 до 20 гектаров, для тушения огня задействовано пожарную авиацию.


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