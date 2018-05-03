В Полтавской области во время чистки каналициии пострадали люди

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Полтавской области.

3 мая в 9:50 в Службу спасения "101" пришло сообщение о том, что на улице Исследовательской в селе Степное Полтавского района, во время чистки канализационного коллектора, у двух людей резко ухудшилось самочувствие. В частности, в ходе личной неосторожности в коллектор сорвался еще один мужчина.

Сообщается, что бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, выяснили, что мужчина, который упал в коллектор, умер. Спасатели в аппаратах защиты дыхательных органов вытащили двух мужчин и доставили к работникам скорой врачебной помощи. Пострадавшие доставлены для лечения в Полтавскую центральную районную больницу.

С целью проведения спасательных действий привлекались девять людей личного состава ГСЧС и две единицы техники.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Полтавской области во время авиахимических работ упал вертолет "Ми-2".