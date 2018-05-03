14:24 03.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области не прекращаются пожары на одной из мусорных свалок - ФОТО

В Полтавской области спасатели и пожарные второй день не могут ликвидировать пожар на мусорной свалке. Об этом передает пресс-служба ГоСЧС Украины.

В Полтавской области не прекращаются пожары на одной из мусорных свалок - ФОТО

Возгорание произошло вчера вечером на мусорном полигоне в поселке Макуховка Полтавской области. Пожар распространился на площади в 50 кв. м., огонь быстро перекинулся на участок, где находились тюки с макулатурой. Пламя удалось локализировать в течении 40 минут, однако тление мусора продолжается и по сей день.

К тушению привлечены 5 пожарных 4-й Государственной пожарно-спасательной части и специальная единица пожарной техники. Вероятно, причиной возгорания являются жаркие погодные условия, которые привели к воспламенению мусора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве случилось  возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.


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