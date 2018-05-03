В Полтавской области не прекращаются пожары на одной из мусорных свалок - ФОТО

Возгорание произошло вчера вечером на мусорном полигоне в поселке Макуховка Полтавской области. Пожар распространился на площади в 50 кв. м., огонь быстро перекинулся на участок, где находились тюки с макулатурой. Пламя удалось локализировать в течении 40 минут, однако тление мусора продолжается и по сей день.

К тушению привлечены 5 пожарных 4-й Государственной пожарно-спасательной части и специальная единица пожарной техники. Вероятно, причиной возгорания являются жаркие погодные условия, которые привели к воспламенению мусора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве случилось возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.