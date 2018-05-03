В ОБСЕ заявляют об угрозе работы ДФС из-за постоянных обстрелов

Как утверждает глава ОБСЕ, в настоящее время минские соглашения по-прежнему не соблюдаются. Так, время от времени в районе Донецкой фильтровальной станции СММ за день фиксировала сотни нарушений режима прекращения огня. В результате такие действия подвергает риску жизни людей и ставит под угрозу функционирование станции.

Также Эртурул Апака отметил, что не для кого не секрет, что от работы станции зависит обеспечение питьевой водой более 300 тыс. человек по обе стороны от линии соприкосновения.

"Необходимо гарантировать защиту гражданских сотрудников, обеспечивающих работу Донецкой фильтровальной станции, и гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), которые в настоящее время содействуют обеспечению доступа сотрудников к станции", — добавил он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Донецкая фильтровальная станция, размещающяяся на временно неподконтрольной оккупированной территории, в 15:05 временно прекратила свою работу.