В Лондоне прогремел мощный взрыв с десятками жертв - ВИДЕО

Об этом сообщает газета Daily Express.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Стэмфод Хилл. Также на видео можно увидеть, что подорвался костер, вокруг которого происходило празднование.

По последним данным, ранения вследствие взрыва получили три десятка человек, среди них много детей. Не менее десяти человек доставили в больницы.

Вероятно, причиной взрыва было неосторожное обращение с топливом для розжига. По другой версии, один из праздновавших уронил в костер свой смартфон.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Кабуле террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли 48 человек, в том числе пятеро детей, еще 112 человек были ранены.