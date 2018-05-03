В Кривом Роге авария с участием патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.
3 мая около 6:30 утра произошла авария с участием служебного автомобиля правоохранителей и пешехода.
По данному факту открыта служебная проверка. Рассмотрение дела проводит следственно-оперативная группа.
В Криворожском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области предварительно установили правовую квалификацию первой части статьи 286 Уголовного Кодекса Украины.
Итоговое решение будет оглашено после получения результатов экспертизы о степени тяжести полученных повреждений.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.