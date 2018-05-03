12:23 03.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре мужчина самолично решил отомстить мобильному оператору

В Днепре мужчина сообщил правоохранителям о ложном минировании офиса мобильной связи из-за того, что у него постоянно снимались деньги с телефонного счета. 

В Днепре мужчина самолично решил отомстить мобильному оператору

Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, уведомление о минировании поступило от 42-летнего мужчины из города Новокодацк. На офисное помещение направилась следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи. Всех сотрудников компании мобильного оператора временно эвакуировали, но никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Чуть позже "минера" доставили в местное отделение полиции, где он сознался, что вынужден был пойти на крайние меры из-за того, что долго пытался дозвониться мобильному оператору с требованием об отключении дополнительной услуги, но представители компании проигнорировали его запрос. Тогда он решил лично расправиться с обидчиками, сообщив о ложном минировании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Бердянске Запорожской области правоохранители вышли на след " лжеминера", а спустя несколько дней арестовали его.


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