В Днепре мужчина самолично решил отомстить мобильному оператору

Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, уведомление о минировании поступило от 42-летнего мужчины из города Новокодацк. На офисное помещение направилась следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи. Всех сотрудников компании мобильного оператора временно эвакуировали, но никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Чуть позже "минера" доставили в местное отделение полиции, где он сознался, что вынужден был пойти на крайние меры из-за того, что долго пытался дозвониться мобильному оператору с требованием об отключении дополнительной услуги, но представители компании проигнорировали его запрос. Тогда он решил лично расправиться с обидчиками, сообщив о ложном минировании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Бердянске Запорожской области правоохранители вышли на след " лжеминера", а спустя несколько дней арестовали его.