19:16 03.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черниговской области площадь лесного пожара расширилась до 20 га

Площадь огня, охватывающего лесную подстилку на территории военного лесхоза в Черниговской области, расширилась с десяти до 20 га. Для тушения огня внедрили пожарную авиацию.

В Черниговской области площадь лесного пожара расширилась до 20 га

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Черниговской области. 

Возгорание лесной подстилки, с переброской огня на свежепосаженные хвойные насаждения, около пгт Гончаровское началось 3 мая в 11:45.

В 15:10 пожарной авиацией ГСЧС, среди которой самолет АН-32П и вертолет МИ-8, произведено семь сбросов воды. Тушение еще длится. По предварительным данным, площадь пожара заняла до 20 га отдельными группами.

К тушению привлечено 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГСЧС - 16 технических средств и 55 людей личного состава.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Полтавской области спасатели и пожарные второй день не могут ликвидировать пожар на мусорной свалке.


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