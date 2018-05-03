В Черниговской области площадь лесного пожара расширилась до 20 га

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Черниговской области.

Возгорание лесной подстилки, с переброской огня на свежепосаженные хвойные насаждения, около пгт Гончаровское началось 3 мая в 11:45.

В 15:10 пожарной авиацией ГСЧС, среди которой самолет АН-32П и вертолет МИ-8, произведено семь сбросов воды. Тушение еще длится. По предварительным данным, площадь пожара заняла до 20 га отдельными группами.

К тушению привлечено 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГСЧС - 16 технических средств и 55 людей личного состава.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Полтавской области спасатели и пожарные второй день не могут ликвидировать пожар на мусорной свалке.