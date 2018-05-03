13:51 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть раненые - ФОТО

На юге Чехии в четверг, 3 мая, произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии травмы получили по меньшей мере 14 человек.

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть раненые - ФОТО

Об этом сообщили в службе спасения Чехии Ивы Матеу.

Как отмечается, инцидент произошел  на железной дороге неподалеку от чешского населенного пункта Ческе-Крумов около 09:00 по местному времени. Кроме того, в поездах находились 50 пассажиров.

В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия сейчас работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области случилась авария с участием  пригородного поезда и автомобиля Mercedes, которые столкнулись на железнодорожном переезде.


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