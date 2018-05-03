В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть раненые - ФОТО

Об этом сообщили в службе спасения Чехии Ивы Матеу.

Как отмечается, инцидент произошел на железной дороге неподалеку от чешского населенного пункта Ческе-Крумов около 09:00 по местному времени. Кроме того, в поездах находились 50 пассажиров.

В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия сейчас работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области случилась авария с участием пригородного поезда и автомобиля Mercedes, которые столкнулись на железнодорожном переезде.