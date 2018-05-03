В Бразилии после пожара небоскреба пропали без вести 44 человека

По состоянию на утро среду, 3 мая, 44 человека все еще считаются пропавшими без вести. Как сообщила местная пожарная служба, всего после пожара во временные приюты доставили 428 человек, также пришлось эвакуировать пять зданий вокруг, поскольку огонь перекидывался и на соседние дома.

Вместе с тем подтвержденной информации о погибших до сих пор нет. Вчера полиция и спасатели продолжали поисковые операции, однако теперь они временно приостановлены из-за повреждения линии электропередач и опасности поражения спасателей током.

Сейчас на месте происшествия работают десятки сотрудников экстренных служб. По информации бразильских СМИ, в высотном здании, которое ранее использовалась федеральной полицией, перед пожаром поселились сквоттеры - представители движения, заселяющего здания, которые не используются хозяевами или не имеют собственников. Предполагают, что причиной пожара был взрыв бытового газа на четвертом этаже.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центральной части бразильского города Сан-Паулу загорелся небоскреб в 22-этажном жилом доме, который впоследствии обвалился. Тогда сообщалось об одном погибшем и троих пропавших без вести.