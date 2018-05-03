В Балаклее вновь загорелся военный арсенал, слышны взрывы - ВИДЕО

В четверг днем, 3 мая, тут начался пожар. Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил, первые сообщения о возгорании поступили после часу дня.

По предварительным данным, в результате загорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался сильный пожар.

К локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина. Вместе с тем на данный момент весь личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован.

Военнослужащие и спасатели принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей.

Вместе с тем СМИ сообщают, что на территории арсенала слышны одиночные взрывы. Задымление видно в нескольких местах. Над базой летают вертолеты.

В настоящее время проводится эвакуация населения с улицы Арсенальная и части поселка Нефтяников. Просьба сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел 23 марта 2017 года около трех часов ночи. Вслед за возгоранием началась детонация боеприпасов; тушение пожара было завершено утром 26 марта. В результате разрыва боеприпасов погиб один человек, еще трое были ранены.