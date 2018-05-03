В Армении полковник полиции пытался ограбить банк

Об этом сообщает news.am.

В ходе совершенного разбойного нападения в Ереване на филиал банка HSBC по улице Комитаса, одержало ранения два работника банка. Один из них скончался.

Злоумышленник вошел в банк, вооруженный ножом, гранатой и ружьем. Угрожая, ему удалось заполучить деньги, после чего он осуществил попытку побега с места преступления. Нарушитель не успел далеко отойди, когда его схватили правоохранители.

Экс-полковник был взят в окружение опергруппой, оперативно прибывшей на место инцидента. Даниэлян оказал сопротивление, ранил одного из работников, но благодаря профессиональным и эффективным действиям полиции был обезврежен и отправлен в отделение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ереване полиция попыталась зачистить улицы от протестующих граждан.