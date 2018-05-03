17:15 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Армении полковник полиции пытался ограбить банк

В столице Армении совершили вооруженную атаку на банк HSBC. Задержан полковник полиции Даниэл Даниелян, начальник центра регистрации нарушений при использовании технических объектов Дорожной полиции.

В Армении полковник полиции пытался ограбить банк

Об этом сообщает news.am.

В ходе совершенного разбойного нападения в Ереване на филиал банка HSBC по улице Комитаса, одержало ранения два работника банка. Один из них скончался.

Злоумышленник вошел в банк, вооруженный ножом, гранатой и ружьем. Угрожая, ему удалось заполучить деньги, после чего он осуществил попытку побега с места преступления. Нарушитель не успел далеко отойди, когда его схватили правоохранители.

Экс-полковник был взят в окружение опергруппой, оперативно прибывшей на место инцидента. Даниэлян оказал сопротивление, ранил одного из работников, но благодаря профессиональным и эффективным действиям полиции был обезврежен и отправлен в отделение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Ереване полиция попыталась зачистить улицы от протестующих граждан.


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