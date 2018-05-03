15:45 03.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Россиянин пытался похитить редкое библейское Евангелие - ФОТО

На пункте пропуска "Большая Писаревка" Сумской области пограничники изъяли у гражданина России редкостное Евангелие. Об этом передает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины,

Россиянин пытался похитить редкое библейское Евангелие - ФОТО

По предварительной информации, украинские пограничники решили провести тщательный досмотр автомобиля Nissan Qashqa, в котором находился гражданин Российской Федерации. Мужчина сильно нервничал и спешил, даже пытался уговорить сотрудников госпогранслужбы пропустить его "без очереди" за деньги. 

В ходе детального досмотра салона авто было обнаружено старинное библейское Евангелие. Пограничники помешал вывозу из Украины старинной книги, которая, вероятно, составляет культурную и историческую ценность. Где мужчина достал такой раритетный артефакт неизвестно, ему грозит административное наказание в виде штрафа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области пограничники задержали мужчину, который спрятал от них в носках 25 тыс евро.


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