Россиянин пытался похитить редкое библейское Евангелие - ФОТО

По предварительной информации, украинские пограничники решили провести тщательный досмотр автомобиля Nissan Qashqa, в котором находился гражданин Российской Федерации. Мужчина сильно нервничал и спешил, даже пытался уговорить сотрудников госпогранслужбы пропустить его "без очереди" за деньги.

В ходе детального досмотра салона авто было обнаружено старинное библейское Евангелие. Пограничники помешал вывозу из Украины старинной книги, которая, вероятно, составляет культурную и историческую ценность. Где мужчина достал такой раритетный артефакт неизвестно, ему грозит административное наказание в виде штрафа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области пограничники задержали мужчину, который спрятал от них в носках 25 тыс евро.