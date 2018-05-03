Во Львовской области гадюка напала на ребенка

Инцидент произошел в Мостисском районе. По предварительной информации, ребенок стал жертвой рептилии во время прогулки около лесополосы. Вероятно, он ненарочно спровоцировал нападение ползовой змеи, которая укусила его в правую руку. Пострадавшего доставили в местный госпиталь, состояние ребенка – средней тяжести.

Медики уже успокоили родителей малыша, ведь у них на такие случае была припасена сыворотка, которая за несколько дней выведет яд из организма мальчика.

Отметим, что гадюка - это вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии. В отличие от других представителей семейства, предпочитает более низкие температуры, встречающиеся либо на более высоких широтах. Климатические условия Украины прекрасно подходят в качестве места постоянного обитания этого вида змей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области в лазарет попало 16 учеников Борзнянской школы-интерната.