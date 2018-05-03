11:13 03.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области гадюка напала на ребенка

Во Львовской области змея укусила пятилетнего ребенка. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Во Львовской области гадюка напала на ребенка

Инцидент произошел в Мостисском районе. По предварительной информации, ребенок стал жертвой рептилии во время прогулки около лесополосы. Вероятно, он ненарочно спровоцировал нападение ползовой змеи, которая укусила его в правую руку. Пострадавшего доставили в местный госпиталь, состояние ребенка – средней тяжести.

Медики уже успокоили родителей малыша, ведь у них на такие случае была припасена сыворотка, которая за несколько дней выведет яд из организма мальчика.

Отметим, что гадюка - это вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии. В отличие от других представителей семейства, предпочитает более низкие температуры, встречающиеся либо на более высоких широтах. Климатические условия Украины прекрасно подходят в качестве места постоянного обитания этого вида змей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области в лазарет попало 16 учеников Борзнянской школы-интерната. 


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