08:22 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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Боевики "Аш-Шабаб" похитили волонтера Красного Креста

В Сомали группа вооруженных террористов напала на лагерь Международного комитета Красного Креста. Об этом передает пресс-служба организации. 

Боевики

Сообщается, что исламисты совершили налет на медицинский пункт МКК 2 мая около 20:00 по местному времени в столице Могадишо, где и работала волонтер из Германии. По словам заместителя главы представительства МККК в Сомали Дэниела О'Мэллиа, на момент нападения в лагере оставалось не более двух-трех военных, а потому боевикам удалось успешно организовать свое нападение. 

Вероятно, что боевики выбрали такую уязвимую цель для нападения не случайно, ведь боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" регулярно занимаются похищениями  людей, которых затем обменивают на сомалийских пленных. Напомним, что стране, из-за усилившихся боевых действий, грозит гуманитарная катастрофа, которую пытаются предотвратить в ООН.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Сомали во время футбольного матча прогремел взрыв, множество пострадавших.


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