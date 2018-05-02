13:55 02.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области пожар не могли потушить в течении шести часов

Возгорание случилось в столярном цехе в Львовской области. Прибывшие пожарные службы пытались его ликвидировать на протяжении шести часов.

Во Львовской области пожар не могли потушить в течении шести часов

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС во Львовской области.

1 мая в 19:14 в спасательные службы поступило сообщение о пожаре в селе Лисятичи Стрыйского района на улице Садовая, 3. Огонь вспыхнул в помещении столярного цеха площадью 500 кв.м.

Когда  пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, пламя уже охватило всю крышу столярного цеха. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседнее здание.

Локализовали пожар в 20:24, а ликвидировать его удалось уже 2 мая в 1:12. В результате происшествия была уничтожена крыша на площади 500 кв.м, 20 куб.м досок, столярные станки, повреждены 25 куб.м досок.

Причина возгорания устанавливается специалистами. По итогам инцидента никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе поблизости кинотеатра "Москва" в кафе "ВДВ" произошло возгорание.


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