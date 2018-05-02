В Лондоне произошла стрельба, есть жертвы

Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

По словам правоохранителей, они вечером 1 мая нашли тело 30-летнего мужчины с огнестрельным ранением в Камберленд-роуд. Вероятно, он скончался на месте стрельбы. При этом, еще один человек в результате инцидента также ранен. В данный момент пострадавший находится в лондонской больнице.

"Нападающий с места стрельбы исчез. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются записи с камеры видеонаблюдения в этом районе. Также ведется поиск очевидцев преступления", - говорится в сообщении.

Лондонская полиция квалифицировала произошедшее как убийство.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве мужчина пытался доказать свою правоту с помощью травматического пистолета. Так, между двумя мужчинами возник словесный спор, один из оппонентов решил, что его аргументы в теории исчерпаны и применил травматическое оружие.