14:49 02.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии произошло извержение вулкана – ФОТО

Неподалеку индонезийского острова Суматра случилось извержение вулкана Марапи. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

В Индонезии произошло извержение вулкана – ФОТО

Как отмечается, что вулкан высотой в 2885 метров выпустил вулканическую пыль до пяти километров вверх.

Представители мясных властей утверждают, что для населения нет никакой опасности в связи с извержением вулкана.

Добавим, что во время последнего извержения вулкана Марапи в 1979 году погибли 60 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые за 250 лет на японском острове Кюсю, проснулся вулкан Ио Яма. Местные власти начали эвакуацию горных жителей. При этом, по предварительным данным, зона поражения может составлять до двух километров от кратера.


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