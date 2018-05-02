В Бангладеш из-за молний погибло 14 человек

Об этом сообщает Синьхуа.

Большинство погибших были сотрудниками ферм. Они пострадали во время тропического шторма, который захватил их на территории семи округов государства.

Так, в Руанде в следствие удара молнии по церкви Адвентистов седьмого дня ушло из жизни не менее 16 человек.

В частности 140 людей пострадало, несколько десятков из них госпитализировали. 17 человек пребывают в больнице, трое из них находятся в сложном состоянии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в западных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер.