19:35 02.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Бангладеш из-за молний погибло 14 человек

В Южной Азии ушло из жизни как минимум 14 жителей Народной Республики Бангладеш, десятки пострадали в связи с непогодой. Они подверглись ударам молний в разных районах страны.

В Бангладеш из-за молний погибло 14 человек

Об этом сообщает Синьхуа.

Большинство погибших были сотрудниками ферм. Они пострадали во время тропического шторма, который захватил их на территории семи округов государства.

Так, в Руанде в следствие удара молнии по церкви Адвентистов седьмого дня ушло из жизни не менее 16 человек.

В частности 140 людей пострадало, несколько десятков из них госпитализировали. 17 человек пребывают в больнице, трое из них находятся в сложном состоянии. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в западных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер.


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