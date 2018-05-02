Тело ребенка обнаружили в яме с водой в Донецкой области

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что 29-летняя мать погибшего совместно с гражданским мужем прибыли на отдых в Святогорск из Краматорска. Спустя некоторое время взрослые люди обратили внимание на отсутствие ребенка и начали его поиски.

Мальчика в итоге нашли мертвым в искусственном водоеме во дворе дома, где отдыхала семья. По данному факту начато уголовное производство, хотя смерть мальчика предварительно расценили, как несчастный случай.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Универ", в городе Гнивань Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали трое .