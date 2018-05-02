Боевики напали на избирком в Ливии, есть погибшие - ВИДЕО

Как сообщает Аljazeera, нападение осуществила группа боевиков, в составе которой было несколько террористов-смертников. Сначала внутри здания комиссии прогремели взрывы, а после исламисты подожгли его снаружи.

Так, среди жертв теракта оказались четверо сотрудников сил безопасности и трое работников избиркома.

Также отмечается, что благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось на месте уничтожить двух боевиков. При этом, сотрудники заявили, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", база многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали подверглась атаке со стороны боевиков-исламистов.