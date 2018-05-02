Боевики напали на избирком в Ливии, есть погибшие - ВИДЕО
В ливийском Триполи террористы совершили атаку на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии, впоследствии чего погибли по меньшей мере семь человек.
Как сообщает Аljazeera, нападение осуществила группа боевиков, в составе которой было несколько террористов-смертников. Сначала внутри здания комиссии прогремели взрывы, а после исламисты подожгли его снаружи.
Так, среди жертв теракта оказались четверо сотрудников сил безопасности и трое работников избиркома.
Также отмечается, что благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось на месте уничтожить двух боевиков. При этом, сотрудники заявили, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.