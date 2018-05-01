18:15 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице подростка травмировала бетонная плита

В Виннице поблизости памятной скульптуры, посвященной Коцюбинскому, 16-летняя девушка одержала черепно-мозговую травму после удара бетонной плиты.

В Виннице подростка травмировала бетонная плита

Об этом сообщает начальник отдела коммуникации ГУНП в Винницкой области Анна Олейник.

Данные о том, что у девочки черепно-мозговая травма и откуда она ее получила, поступили к правоохранителям уже из больницы, куда госпитализировали пострадавшую.

По предварительным данным, когда пострадавшая пребывала около бетонных плит у памятника Коцюбинскому, он встала на край одной из них у лавочки. Другим краем плиты ее травмировало, когда плита перевернулась.

Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будут выясняться обстоятельства травмирования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Гнивань Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали трое детей.


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