В Виннице подростка травмировала бетонная плита

Об этом сообщает начальник отдела коммуникации ГУНП в Винницкой области Анна Олейник.

Данные о том, что у девочки черепно-мозговая травма и откуда она ее получила, поступили к правоохранителям уже из больницы, куда госпитализировали пострадавшую.

По предварительным данным, когда пострадавшая пребывала около бетонных плит у памятника Коцюбинскому, он встала на край одной из них у лавочки. Другим краем плиты ее травмировало, когда плита перевернулась.

Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будут выясняться обстоятельства травмирования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Гнивань Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали трое детей.